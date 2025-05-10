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        Sorgun'da 4. Kitap Fuarı açıldı

        Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:27 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:28
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        Sorgun'da 4. Kitap Fuarı açıldı
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        Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Fuarı açıldı.

        Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen açılışta konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, bu tür etkinliklerin kültürel birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

        Kitap Günleri'nin, Sorgun'un kültürel gelişimine katkı sunduğunu belirten Özkan, "Bir milletin kültürünü aktarmanın birçok yolu vardır. Müzik, şiir, sinema ve tiyatro bunlar arasındadır ama en etkili yöntem, yaşanılanı, hissedileni ve düşünüleni yazıyla gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu etkinlik, kadim kültürümüzü yaşatmak ve geliştirmek adına önemli bir adımdır." dedi.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ise kalkınmanın sadece fiziksel yatırımlarla değil, zihinsel gelişimle mümkün olacağını ifade etti.

        Ekinci, "Kitap okuyan bir toplum, düşünen, sorgulayan ve vicdanlı bir toplumdur. Biz de bu anlayışla, Anadolu’nun ortasında birçok şehirde olmayan fuarları hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

        Etkinlik kapsamında 10 gün boyunca yazar buluşmaları, imza günleri ve söyleşiler düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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