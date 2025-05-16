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        Yozgat'ta devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

        Yozgat'ta soya yağı yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:33 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:38
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        Yozgat'ta devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
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        Yozgat'ta soya yağı yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        A.A. (24) idaresindeki 27 ATB 563 plakalı tanker, Yozgat-Sivas kara yolu Alaca kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tankerdeki soya yağı ise yol kenarındaki tarlaya döküldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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