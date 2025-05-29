Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda temizlik yapıldı

Yozgat'ta "Benim Ormanım Temiz" kampanyası kapsamında Çamlık Milli Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Çamlık Milli Parkı piknik alanında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, çevreye duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla temizlik etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Özkan, Çamlık Milli Parkı'nın Yozgat için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Hem çamlığımızı tanıtmak hem de temizlik açısından hassasiyetimizi duyurmak üzere etkinliğimizi burada gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da ısınan hava ile karşı karşıyayız. Bu nedenle orman yangınları konusunda hassasiyetimizin arttığı bir zamandayız. Hem orman yangınlarını engellemek hem Çamlık Milli Parkı'nda doğaya olan hassasiyetimizi göstermek için temizlik kampanyası başattık. Kampanyamıza destek veren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Orman yangınları konusunda gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Özkan, "En büyük tedbir, birey olarak bizlerin alacağı tedbirlerdir. İnşallah güzel bir yaz sezonunu hep birlikte geçiririz." diye konuştu.