Sorgun Süt Üreticileri Birliğinden çiftçilere destek

Sorgun Süt Üreticileri Birliği, köylere kurduğu süt toplama merkezleriyle günlük 5 ton süt topluyor.

Sorgun Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Meriç, AA muhabirine, şu an itibarıyla birliğin 65 üyesi olduğunu söyledi.

Günlük ortalama 5 ton süt topladıklarını ifade eden Meriç, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin süt üretimi her ay artıyor. Yaptığımız bilinçli çalışma ve üreticilerimize verdiğimiz destekle üretimi daha da artırmayı planlıyoruz. Önce üretimimizi günlük 10 tona, gelirimizi de 5 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Topladığımız sütleri Yozgat Et ve Süt Kurumuna veriyoruz. Üyelerimiz verdiği süte bağlı olarak aylık 8 bin lira ile 120 bin lira arasında bir kazanç elde edebiliyor."

Meriç, birlik sayesinde köylünün sütünün de ziyan olmadığını kaydetti.