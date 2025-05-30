Sorgun Süt Üreticileri Birliğinden çiftçilere destek
Sorgun Süt Üreticileri Birliği, köylere kurduğu süt toplama merkezleriyle günlük 5 ton süt topluyor.
Sorgun Süt Üreticileri Birliği, köylere kurduğu süt toplama merkezleriyle günlük 5 ton süt topluyor.
Sorgun Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Meriç, AA muhabirine, şu an itibarıyla birliğin 65 üyesi olduğunu söyledi.
Günlük ortalama 5 ton süt topladıklarını ifade eden Meriç, şöyle konuştu:
"Üreticilerimizin süt üretimi her ay artıyor. Yaptığımız bilinçli çalışma ve üreticilerimize verdiğimiz destekle üretimi daha da artırmayı planlıyoruz. Önce üretimimizi günlük 10 tona, gelirimizi de 5 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Topladığımız sütleri Yozgat Et ve Süt Kurumuna veriyoruz. Üyelerimiz verdiği süte bağlı olarak aylık 8 bin lira ile 120 bin lira arasında bir kazanç elde edebiliyor."
Meriç, birlik sayesinde köylünün sütünün de ziyan olmadığını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.