Yozgat'ta yaralı bulunan kınalı keklik tedavi altına alındı

Jandarma, kekliği tedavisinin ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Altındağ Mahallesi yakınlarında yaralı bir kınalı keklik buldu.

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