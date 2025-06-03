Sorgun'da "SAHA Elçileri Eğitimi" başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve toplumun sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi kapsamında, Sorgun’da "SAHA Elçileri Eğitimi" başlatıldı.

Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Türkön, AA muhabirine, toplumla doğrudan temas halinde olan ve yerel güven ilişkisi içerisinde faaliyet gösteren Türk Kızılay gönüllülerinin ve çeşitli topluluk üyelerinin, "SAHA Elçisi" olarak yetiştirildiğini söyledi.

Eğitime katılan gönüllülere, alanında uzman sağlık personelleri tarafından çeşitli konularda uygulamalı ve teorik eğitimler verildiğini ifade eden Türkön, "Eğitimlerimiz, sağlık okuryazarlığı ve doğru bilgi kaynakları, aşılar ve bulaşıcı hastalıklardan korunma, kronik hastalıklarda erken tanı farkındalığı, beslenme, hareket, sigara/madde kullanımıyla mücadele, ruh sağlığı ve psikososyal destek, sağlık sistemine erişim ve hasta hakları, afet, acil durum ve krizlerde sağlık yönlendirmesi gibi konuları kapsıyor." dedi.​​​​​​​