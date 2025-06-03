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        Sorgun Kaymakamı Aydın, Türkiye birincisi öğrenciyi ödüllendirdi

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) Türkiye birincisi olan Emir Ali Dişlioğlu'nu ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:22 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:22
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        Sorgun Kaymakamı Aydın, Türkiye birincisi öğrenciyi ödüllendirdi
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        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) Türkiye birincisi olan Emir Ali Dişlioğlu'nu ödüllendirdi.

        Dişlioğlu'nu makamında ağırlayan Aydın, öğrencinin çalışmalarının karşılığını aldığını ve Türkiye birincisi olarak hem ailesini, hem öğretmenlerini gururlandırdığını söyledi.

        Mehmet Akif Ortaokulu 5/D sınıfı öğrencilerinden Dişlioğlu'nun sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldığını belirten Aydın, "Öğrencimizi tebrik ediyor, eğitiminde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

        Kaymakam Aydın, Dişlioğlu'na çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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