Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı piknikçilerin uğrak noktası oldu

Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı, Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşları ağırladı.

Bayramın ilk günü kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar, ikinci gününde ise aileleriyle parka gelerek piknik yaptı, mangal yakıp semaverde çay demleyerek güzel havanın tadını çıkardı.

Milli parka gelen Özlem Tellal, AA muhabirine Ankara'da yaşadığını, bayram tatilinde ailesiyle birlikte memleketine geldiğini söyledi.

Babaannesi ve dedesini ziyaret amaçlı geldiklerini anlatan Tellal, "Bugün de mangal keyfi yapıyoruz. Hep hayalim, çocuğumla memleketime gelmekti. Şu an 5 aylık bebeğimle buradayım ve çok güzel bir gün geçiriyoruz." diye konuştu.

Kayseri’den geldiğini ifade eden Mehmet Özcan ise Çamlık Milli Parkı'nın çok özel bir yer olduğunu belirtti.

Parkın doğasıyla kendisini çok etkilediğini kaydeden Özcan, "Doğası harika, herkese tavsiye ederim." dedi.