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        Akdağmadeni'nde sıcak asfalt çalışmaları başladı

        Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:21
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        Akdağmadeni'nde sıcak asfalt çalışmaları başladı
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        Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adnan Kahveci Caddesi'nde başlatılan asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü belirtti.

        Yalçın, daha önce birinci kat asfaltı yapılan Saat Kulesi Meydanı, Belediye Meydanı ve bağlantı yollarının ikinci kat asfaltla tamamlanacağını dile getirerek, "Adnan Kahveci Caddesi'nin tamamını da sıcak asfaltla yeniliyoruz. Böylece Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile Seyrantepe, Yenimahalle ve İbrahimağa mahallelerini çarşı merkezine bağlayan güzergahın tamamını konforlu hale getirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

        Yalçın, ilçede eş zamanlı olarak kilit parke, dinlenme alanları, çocuk parkı, spor ve sosyal tesis gibi farklı alanlarda da çalışmalar yürütüldüğü kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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