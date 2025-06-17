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        Yozgat'ta "Yananlar sadece ormanlarımız değil" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi

        Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yanan sadece ormanlarımı değil" isimli fotoğraf sergisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:16 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:18
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        Yozgat'ta "Yananlar sadece ormanlarımız değil" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi
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        Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yanan sadece ormanlarımı değil" isimli fotoğraf sergisi düzenledi.

        Kent merkezi Sarraflar Caddesi'nde düzenlenen sergide, orman yangınları ve yapılan mücadelelerden çekilen fotoğraflar sergilendi.

        Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, her yıl çok sayıda orman yangını çıktığını ve yangınların yüzde 90'ına yakının insan kaynaklı olduğunu söyledi.

        Yangınlarda milyonlarca ağacın kül olmasının yanında bir çok canlının da hayatı ve yaşam ortamlarının yok olduğunu belirten Karaçay, "Yangınlarının önlenmesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu fotoğraf sergisini düzenledik. Fotoğraf sergimizi zaman zaman kentin çeşitli noktalarda ve ilçelerimizde de düzenleyeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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