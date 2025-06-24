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        Yozgat'ta 5'inci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 5'inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 00:59 Güncelleme: 24.06.2025 - 01:14
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        Yozgat'ta 5'inci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 5'inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Selçuk Mahallesi Şehit Şaban Karadoğan Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Ş.N.Ş. (14), hava almak için çıktığı balkondan zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.N.Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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