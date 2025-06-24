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        Yozgat'ta jandarma ihtiyaç sahibi 5 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "1 günde, 1 haftada değil, jandarma her zaman yanınızda" sloganı kapsamında ihtiyaç sahibi 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:06
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        Yozgat'ta jandarma ihtiyaç sahibi 5 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "1 günde, 1 haftada değil, jandarma her zaman yanınızda" sloganı kapsamında ihtiyaç sahibi 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

        Valilik koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında jandarma ekipleri, kent merkezi ve Yerköy ilçesinde belirlenen aileleri evlerinde ziyaret etti.

        Engelli bireyler ve aileleriyle sohbet eden ekipler, taleplerini dinleyerek, moral verdi.

        Ekipler tarafından, imkanı olmayan 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalyeleri hediye edildi.

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, desteklerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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