Yozgat'ta jandarma ihtiyaç sahibi 5 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, desteklerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.

Ekipler tarafından, imkanı olmayan 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalyeleri hediye edildi.

Engelli bireyler ve aileleriyle sohbet eden ekipler, taleplerini dinleyerek, moral verdi.

Valilik koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında jandarma ekipleri, kent merkezi ve Yerköy ilçesinde belirlenen aileleri evlerinde ziyaret etti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "1 günde, 1 haftada değil, jandarma her zaman yanınızda" sloganı kapsamında ihtiyaç sahibi 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

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