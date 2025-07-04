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        Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın'dan orman yangını uyarısı

        Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:54
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        Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın'dan orman yangını uyarısı
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        Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, İç Anadolu'nun en büyük ormanlarından biri olan Akdağmadeni ormanlarının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

        Yozgat Valiliğince alınan kararlar doğrultusunda belirlenen alanlar dışında milli park ve tabiat parklarında piknik yapılmasının ve yer ateşi yakılmasının yasaklandığını hatırlatan Yalçın, "Akdağmadeni ormanlarını riske atacak davranışlarda bulunmayacağına inancım tam olup ormanlık alanlarda yer ateşi yakmak, sigara izmariti bırakma, cam şişe atma gibi yangına sebebiyet verecek durumlardan kaçınmalarını tekraren hatırlatıyor, herkesin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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