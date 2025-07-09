HAK-İŞ Yozgat'ta şehitler için anma programı düzenledi

HAK-İŞ Konfederasyonu Yozgat İl Başkanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için anma programı düzenledi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde düzenlenen ve konfederasyona bağlı sendika başkanları ile üyelerin katıldığı programda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından konuşan Öz Sağlık İş-Sen Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.

Alanlarda şehitleri anmak adına seslerini yükselttiklerini belirten Akyol, "Ülkemizi yasa boğan şehit haberlerinin ardından aziz şehitlerimiz anıyor, şehit aileleri ile dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. HAK-İŞ olarak, ülkemizin ve milletimizin huzuru, devletimizin bütünlüğü için geçmişten bu yana hain terör örgütlerine karşı verilen onurlu mücadeleyi destekliyor ve şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.