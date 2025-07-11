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        Yozgat'ta ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:13 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:13
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        Yozgat'ta ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        YOZGAT(AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreste yaptığı aramada, 7 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 304 tabanca fişeği ve 9 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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