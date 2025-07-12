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        Sorgun'da buğday hasadı başladı

        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gedikhasanlı köyünde düzenlenen törenle buğday hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:53 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:53
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        Sorgun'da buğday hasadı başladı
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        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gedikhasanlı köyünde düzenlenen törenle buğday hasadı başladı.

        Törende konuşan Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, buğdayın insan hayatında çok önemli bir yeri olduğunu ve ekmeğin kutsal sayıldığını söyledi.

        İnsanlar için gıdanın büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Canpolat, bu nedenle israftan mutlaka kaçınılması gerektiğini belirtti.

        İlçe Müftüsü İsa Yaykın tarafından yapılan duanın ardından, biçerdöverin direksiyonuna geçen Canpolat, ilk buğday hasadını gerçekleştirdi.

        Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Ekmekçioğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, Gedikhasanlı köyü muhtarı Hasan Çakır ve çiftçiler katıldı.

        Kaymakam Canpolat tören sonrası köydeki Kur'an kursu ile Mehmet Şakir Efendi Türbesi'ni ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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