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        Şap hastalığından karantinadaki köyden hayvan sevk eden besiciye para cezası

        Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, şap hastalığı nedeniyle karantina altındaki köyden izinsiz hayvan taşıyan besiciye 105 bin 274 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 12.07.2025 - 16:08
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        Şap hastalığından karantinadaki köyden hayvan sevk eden besiciye para cezası
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        Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, şap hastalığı nedeniyle karantina altındaki köyden izinsiz hayvan taşıyan besiciye 105 bin 274 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı İnönü köyünde bir besicinin aracıyla Kayseri'nin Felahiye ilçesi Büyüktoraman Mahallesi'ne büyükbaş hayvan sevki yapacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte Aşağıtekke köyü mevkisinde kamyoneti durdurdu.

        Araçta yapılan kontrolde 3 büyükbaş hayvanın sevk edildiği tespit edildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, besiciye "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun ilgili maddeleri ile Bakanlıkça alınan tedbirlere uymamaktan toplam 105 bin 274 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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