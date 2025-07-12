Şap hastalığından karantinadaki köyden hayvan sevk eden besiciye para cezası

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, besiciye "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun ilgili maddeleri ile Bakanlıkça alınan tedbirlere uymamaktan toplam 105 bin 274 lira idari para cezası uyguladı.

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