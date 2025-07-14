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        Yozgat'ta silahlı kavgada muhtar ve oğlu öldü

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çıkan silahlı kavgada muhtar ile oğlu öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 21:47 Güncelleme: 14.07.2025 - 21:47
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        Yozgat'ta silahlı kavgada muhtar ve oğlu öldü
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        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çıkan silahlı kavgada muhtar ile oğlu öldü.

        İddiaya göre Bağlıca köyünde aralarında husumet olduğu öğrenilen köy muhtarı Y.A. ile Y.E.E. arasında tartışma çıktı.

        Silahlı kavgaya dönüşen olayda Y.E.E. tüfekle köy muhtarı Y. A. ile oğulları A.A. ve K.A'ya ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, muhtar Y.A. ile oğlu A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ağır yaralanan K.A. ise ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan zanlı Y.E.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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