Yozgat'ta 95 yaşındaki Alzheimer hastasından 3 gündür haber alınamıyor
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kaybolan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Durak Ünal'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kaybolan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Durak Ünal’ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Baştürk Mahallesi'nde yaşayan Ünal, 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.
Yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.
Arama çalışmalarına çevre illerden gelen AFAD ekipleri de destek veriyor.
Ekipler, mahalle ve çevresindeki kırsal alanda arama faaliyetlerini sürdürüyor.
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