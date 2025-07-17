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        Yozgat'ta 95 yaşındaki Alzheimer hastasından 3 gündür haber alınamıyor

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kaybolan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Durak Ünal'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:23 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:23
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        Yozgat'ta 95 yaşındaki Alzheimer hastasından 3 gündür haber alınamıyor
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        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kaybolan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Durak Ünal’ın bulunması için çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Baştürk Mahallesi'nde yaşayan Ünal, 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

        Yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

        Arama çalışmalarına çevre illerden gelen AFAD ekipleri de destek veriyor.

        Ekipler, mahalle ve çevresindeki kırsal alanda arama faaliyetlerini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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