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        Yozgat'taki Çekerek Rafting Parkuru doğaseverleri ağırlıyor

        Yozgat Çekerek Irmağı'ndaki yapay rafting parkuru, yaz aylarında doğa ve macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 10:39 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:02
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        Yozgat'taki Çekerek Rafting Parkuru doğaseverleri ağırlıyor
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        Yozgat Çekerek Irmağı'ndaki yapay rafting parkuru, yaz aylarında doğa ve macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

        Çekerek ilçesinde 2022'de hizmete açılan Çekerek Rafting Parkuru'na gelenler, bindikleri botlarda rafting yapıyor.

        Dünyada "Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası"na sahip ikinci tesis olma ünvanına sahip parkurda bir araya gelen doğaseverler, sıcak havada rafting yaparak hem serinliyor hem de profesyonel eğitmenler eşliğinde adrenalin dolu anlar yaşıyor.

        Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, gazetecilere, 2022 yılında Çekerek Irmağı üzerine kurulan rafting parkurunun, kısa sürede doğa ve adrenalin tutkunlarının ilgisini çektiğini söyledi.

        Rafting sporunun bölgede her geçen gün ilgi gördüğünü ifade eden İnce, Tokat, Çorum, Amasya, Sivas ve yurt dışından çok sayıda doğa tutkununun ilçeye geldiğini dile getirdi.

        İnce, adrenalin ve doğa tutkunlarını ilçeye rafting yapmaya davet ederek, parkurun "Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası"na sahip ikinci tesis olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

        Yozgat merkezden rafting yapmak için ilçeye gelen İrem Tunçbilek, daha önce de rafting parkuruna geldiğini belirterek, "Parkur güzel görünüyor ama biraz korku var. Umarım güzel geçer." dedi.

        Almanya'nın Bremen kentinden gelen gurbetçi Murat Aslan ise ailesiyle rafting yapmaya geldiklerini ifade ederek, "Biraz adrenalin ve heyecan yaşamak istedik. Burada doğa ve her şey iç içe. Mükemmel bir rafting parkuru var, herkese tavsiye ederiz." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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