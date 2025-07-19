Yozgat'ta drift atan sürücüye 48 bin 315 lira ceza kesildi

Ekipler, tespit ettikleri sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 48 bin 315 lira ceza kesti.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KGYS denetimlerinde Kırşehir Caddesi'nde bir sürücünün aracıyla drift attığını tespit etti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 48 bin 315 lira ceza uygulandı.

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