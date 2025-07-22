Yozgat'ta çıkan ot yangını söndürüldü
Yozgat merkeze bağlı Topçu köyünde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yozgat merkeze bağlı Topçu köyünde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Topçu köyü yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki ağaçlık ve ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.
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