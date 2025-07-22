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        Yozgat'ta çıkan ot yangını söndürüldü

        Yozgat merkeze bağlı Topçu köyünde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:11
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        Yozgat'ta çıkan ot yangını söndürüldü
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        Yozgat merkeze bağlı Topçu köyünde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Topçu köyü yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki ağaçlık ve ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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