Yozgat'ta helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Yozgat'tajandarma ekiplerince kara yollarında helikopter destekli denetim yapıldı.
Yozgat'tajandarma ekiplerince kara yollarında helikopter destekli denetim yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopterle kara yollarında, havadan ve karadan trafik uygulaması yaptı.
Yozgat-Kayseri kara yolunda 3 uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde 6 ekip 20 personel göre aldı.
Denetimlerde 364 kişi sorgulandı, 174 araç kontrol edildi. 1 araç trafikten men edilirken 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.
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