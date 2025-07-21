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        Yozgat'ta helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

        Yozgat'tajandarma ekiplerince kara yollarında helikopter destekli denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:04
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        Yozgat'ta helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
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        Yozgat'tajandarma ekiplerince kara yollarında helikopter destekli denetim yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopterle kara yollarında, havadan ve karadan trafik uygulaması yaptı.

        Yozgat-Kayseri kara yolunda 3 uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde 6 ekip 20 personel göre aldı.

        Denetimlerde 364 kişi sorgulandı, 174 araç kontrol edildi. 1 araç trafikten men edilirken 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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