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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:21
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
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        Yozgat'ta düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Emniyet ekiplerince yapılan aramalarda 11 kök Hint keneviri, 86,40 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 25 gram bonzai ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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