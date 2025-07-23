Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Emniyet ekiplerince yapılan aramalarda 11 kök Hint keneviri, 86,40 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 25 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.

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