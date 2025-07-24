Yozgat'ta 10 gün önce kaybolan 95 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu

İlçeye bağlı Baştürk Mahallesi'nde 10 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ünal'ın bulunması için AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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