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        Trafik kazasında ölen Yenifakılı Belediye Başkanı Sarıaslan'ın cenazesi defnedildi

        Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın (53) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 14:26 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:36
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        Trafik kazasında ölen Yenifakılı Belediye Başkanı Sarıaslan'ın cenazesi defnedildi
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        Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın (53) cenazesi toprağa verildi.

        Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Sarıaslan'ın naaşı, belediye binası önüne getirildi.

        Burada düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sarıaslan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da Musa Sarıaslan'ı 2000'li yıllardan beri tanıdığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Yenifakılı'ya her gelişimizde ya da Ankara'ya geldiğinde mutlaka hemşehrilerinin sorunlarını bize iletir, takipçisi olurdu. Belediye başkanlığı döneminde de sorunların çözümü için büyük gayret gösterdi. Kıymetli bir dava ve yol arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten işini çok iyi takip eden bir kardeşimizdi. Biz de elimizden geldiği kadar ona yardımcı olmaya gayret ettik ama takdiri ilahi böyleymiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

        MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise Sarıaslan'ın Yenifakılı sevdasına bizzat şahitlik ettiğini ifade ederek, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

        Buradaki törenin ardından Sarıaslan'ın cenazesi, ilçedeki Merkez Çarşı Camisi'ne götürüldü.

        Sarıaslan'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Yenifakılı Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Sarıaslan'ın ailesi ve yakınları, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        - Kaza

        Musa Sarıaslan yönetimindeki 66 DN 100 plakalı makam aracı dün, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören köyü ile Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü arasındaki yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada Sarıaslan hayatını kaybetmişti.

        Araçta bulunan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Metin Dağ ile Ahmet Suveren yaralanmıştı.

        Sarıaslan, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde MHP'den Yenifakılı Belediye Başkanı seçilmişti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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