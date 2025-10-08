Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki

        Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla basın açıklaması yaptı.

        Giriş: 08.10.2025 - 21:53 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:53
        Yozgat'ta, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki
        Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla basın açıklaması yaptı.

        Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Yozgat İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Erhan Aydoğdu, Gazze'de her gün yıkıntılar arasından yükselen çocuk çığlıkları, annelerin ağıtları ve toprağa düşen şehit kanları açlık sahneleri ve ölümlerin insanlığın vicdanına kazındığını söyledi.

        Gazze'nin feryadının sınırları aştığını belirten Aydoğdu, "Aksa Tufanı, sadece bir direniş hamlesi değil aynı zamanda insanlığın uyanışıdır. Bugün Roma'dan, Madrid'den, Berlin'den, İstanbul’dan yükselen ses Gazze'nin sesiyle birleşiyor. Bu tufan artık yalnızca Filistinlilerin değil, bütün insanlığın davası olmuştur. Global ölçekte yükselen haykırışlar, küresel bir vicdan intifadasına dönüşmüştür." dedi.

        Aydoğdu, Sumud Filosu ile denizlerden bir umut doğduğunu belirterek "Onlar, yıllardır Gazze'ye ulaşılamaz yalanını parçaladı. Vicdanın gemileri Akdeniz'e açıldı, limanlardan el sallayan milyonlar Gazze için nöbet tuttu. Artık bu sadece bir yardım seferi değil küresel bir özgürlük yürüyüşüdür. Sumud'un izinden yeni filolar geliyor. Dayanışma, vicdan, özgürlük hepsi aynı gemide buluşuyor." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından dua edildi.

