        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan ve 2 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 24.10.2025 - 11:46 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:46
        Yozgat'ta 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı
        Hanbaşı Mahallesi'nde 22 Ekim'de alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlılar M.D, Y.D, S.D, A.D. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Hanbaşı Mahallesi'nde 22 Ekim'de alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlılar M.D, Y.D, S.D, A.D. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sorgun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

