Yozgat'ta 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan ve 2 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

