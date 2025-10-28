Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da atık yağlarla köpek maması alınıyor

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, belediye tarafından toplanan evsel atık yağlarla sahipsiz köpekler için mama alınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:32 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da atık yağlarla köpek maması alınıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, belediye tarafından toplanan evsel atık yağlarla sahipsiz köpekler için mama alınıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sorgun Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Atık Yağlarımız Mamaya Dönüşsün" projesi kapsamında toplanan 600 kilogram atık yağ karşılığında bir firmadan 500 kilogram köpek maması temin edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, projeyle çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Doğayı korumanın, çevreyi korumak anlamına geldiği bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Ekinci, "Evlerde lavaboya dökülen bir litre atık yağ, 1000 litre suyu kirletiyor. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Doğayı korumak, geleceği korumak demektir. Hem çevreye hem de can dostlarımıza fayda sağlayan bir çalışmayı hayata geçirdik. Mamaları hayvan bakım evimize teslim ettik. İlçemizin farklı noktalarına atık yağ toplama merkezleri kurmak için de çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta 1. Uluslararası Halk Dansları Şenliği başladı
        Yozgat'ta 1. Uluslararası Halk Dansları Şenliği başladı
        Yozgat'ta öğrenciler "Cumhuriyet" yazılı koreografi gerçekleştirdi
        Yozgat'ta öğrenciler "Cumhuriyet" yazılı koreografi gerçekleştirdi
        Yozgat'ta alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücüye para cezası
        Yozgat'ta alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücüye para cezası
        Sonbaharın renkleriyle kaplanan Şebek Geçidi dronla görüntülendi
        Sonbaharın renkleriyle kaplanan Şebek Geçidi dronla görüntülendi
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Yozgat'ta konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Yozgat'ta konuştu:
        İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı
        İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı