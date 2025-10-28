Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta 10 bin 600 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, 10 bin 600 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 72 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:15 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:15
        Yozgat'ta 10 bin 600 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, takibe aldıkları B.K'nin ilçede kaçak tütün satışı yaptığını tespit etti.

        Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 10 bin 600 doldurulmuş makaron ile 72 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

