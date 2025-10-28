Yozgat'ta 10 bin 600 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 10 bin 600 doldurulmuş makaron ile 72 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ekipler, takibe aldıkları B.K'nin ilçede kaçak tütün satışı yaptığını tespit etti.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, 10 bin 600 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 72 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.