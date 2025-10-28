Yozgat'ta 10 bin 600 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, 10 bin 600 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 72 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldıkları B.K'nin ilçede kaçak tütün satışı yaptığını tespit etti.
Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 10 bin 600 doldurulmuş makaron ile 72 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
