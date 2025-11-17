Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun Belediyesi ile Hadziçi Belediyesi arasında kardeşlik köprüsü

        Sorgun Belediyesi ile Bosna Hersek'in Saraybosna kentine bağlı Hadziçi Belediyesi arasında "kardeş belediye" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 14:37 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:37
        Sorgun Belediyesi ile Hadziçi Belediyesi arasında kardeşlik köprüsü
        Hadziçi Belediye Başkanı Eldar Comor ve beraberindeki heyet, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin daveti üzerine ilçeye geldi.

        Comor ve beraberindekiler, ilk olarak Sorgun Millet Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltı programında basın mensupları ve belediye personeliyle buluştu.

        Heyet, daha sonra Atatürk Bulvarı’nda iki yıl önce yaptırılan Bosna Hersek Kardeşlik Çeşmesi’nde incelemelerde bulunarak ilçe esnafını ve belediyenin seramik atölyesini ziyaret etti.

        Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'yi de makamında ziyaret eden Hadziçi Belediye Başkanı Comor, burada yaptığı açıklamada, Avrupa’nın dibinde bir Müslüman ülkesi olarak yaşamaktan gurur duyduklarını, Türkiye’nin desteğini yanlarında duymaktan da son derece mutlu olduklarını belirtti.

        Comor, davetinden dolayı Ekinci'ye teşekkür ederek, "İnşallah önümüzdeki dönemde bu ilişkilerimizi eğitim, kültür, spor ve gençlik alanında da çeşitlendirip ortak projeler geliştireceğiz. Türkiye ne kadar güçlü ise bizler de o kadar güçlüyüz." dedi.

        Ekinci de iki belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda kardeşlik protokolünü imzaladıklarını söyledi.

        Protokolün belediyeler arasında kalıcı bir dayanışma zemini oluşturacağını ifade eden Ekinci, "Bazen kardeşlik protokolleri sadece göstermelik olabilir ama bizim Hadziçi Belediyesi ile yapacağımız kardeşlik protokolü, aslında iki toplumu birbirine bağlayan, sıkı sıkı yapıştıran ve birlikte çok daha ciddi projeleri hayata geçirmek için atılan ilk adımdır. Sorgun Belediyesi olarak niyetimiz çok değişik alanlarda işbirliği yapmak. Yozgat’ın izlerine Avrupa’ya taşıyabilmek, Bosna'ya taşıyabilmek orada eserler bırakabilmektir." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından iki belediye arasındaki kardeşlik protokolü imzalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

