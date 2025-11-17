Sorgun Belediyesi ile Hadziçi Belediyesi arasında kardeşlik köprüsü

Sorgun Belediyesi ile Bosna Hersek'in Saraybosna kentine bağlı Hadziçi Belediyesi arasında "kardeş belediye" protokolü imzalandı.

Hadziçi Belediye Başkanı Eldar Comor ve beraberindeki heyet, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin daveti üzerine ilçeye geldi.

Comor ve beraberindekiler, ilk olarak Sorgun Millet Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltı programında basın mensupları ve belediye personeliyle buluştu.

Heyet, daha sonra Atatürk Bulvarı’nda iki yıl önce yaptırılan Bosna Hersek Kardeşlik Çeşmesi’nde incelemelerde bulunarak ilçe esnafını ve belediyenin seramik atölyesini ziyaret etti.

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'yi de makamında ziyaret eden Hadziçi Belediye Başkanı Comor, burada yaptığı açıklamada, Avrupa’nın dibinde bir Müslüman ülkesi olarak yaşamaktan gurur duyduklarını, Türkiye’nin desteğini yanlarında duymaktan da son derece mutlu olduklarını belirtti.

Comor, davetinden dolayı Ekinci'ye teşekkür ederek, "İnşallah önümüzdeki dönemde bu ilişkilerimizi eğitim, kültür, spor ve gençlik alanında da çeşitlendirip ortak projeler geliştireceğiz. Türkiye ne kadar güçlü ise bizler de o kadar güçlüyüz." dedi.