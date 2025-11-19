İzmir Veteriner Hekimleri Odası, Bozok Üniversitesine tıbbi cihaz bağışladı

İzmir Veteriner Hekimler Odası, "Eğitime Destek Projesi" kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesine biyokimya cihazı ve test kiti bağışladı.

Oda Başkanı Selim Özkan ve beraberindeki heyet, Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Dekan Prof. Dr. Selim Kul ile bir araya gelerek, cihazı fakülteye teslim etti.

Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, oda olarak, "Eğitime Katkı Projesi" kapsamında Türkiye genelinde 20 veteriner fakültesine biyokimya cihazı bağışı planladıklarını, buradaki bağışla 16'ncı fakülteye ulaştıklarını söyledi.

Özkan, projenin mesleğe katkı sunmak amacıyla başlatıldığını belirtti.

Dekan Kul ise cihazın fakülte bünyesindeki doğum, dahiliye ve cerrahi kliniklerinde kullanılacağını ifade ederek, desteklerinden dolayı Özkan ve beraberindekilere teşekkür etti.