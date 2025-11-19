Sorgun'da Metruk Bina Komisyonu toplandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Metruk Bina Komisyonu, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında toplandı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, ilçedeki metruk binaların tespiti, güvenlik riskleri, çevre ve görüntü kirliliğinin giderilmesine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Canpolat, burada yaptığı açıklamada, kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, şehir estetiğine uygun olmayan görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla metruk binaların yıkılması gerektiğini söyledi.

İlgili birimlerin yöneticileri ve muhtarların sorumluluk alanında bulunan metruk binalara ilişkin çalışma yapacağını ifade eden Canpolat, "Bu binalarla ilgili idari ve adli tedbirlerin etkin şekilde uygulanması ve binalara girişleri engelleyecek gerekli tedbir alınarak yıkılacak." dedi.​​​​​​​