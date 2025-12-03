Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

        Yozgat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:00 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:00
        Yozgat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Bilal Şahin Kültür Merkezi'ndeki programda, engelli bireyler şiir okudu, tiyatro ve halk oyunları gösterileri sundu.

        Programda konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu coğrafyasında Cumhurbaşkanının riyasetinde, bakanlar ve bakanlıkların desteğiyle özel bireylere yönelik çalışmalara durmaksızın devam ettiklerini söyledi.

        Engelli vatandaşlar için birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Özkan, "Bir yandan kamu hizmetlerini evlerine, yanı başlarına götürürken, bir yandan sağlıkta, sosyal hizmetlerde ve nüfus hizmetlerinde ekonomik ve sosyal alanda birçok iyileşme, değişim ve gelişmeyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Alp ise engelli vatandaşları yardım nesnesi değil, toplumsal yaşamın katılımcısı ve eşit haklara sahip birinci sınıf vatandaşlar olarak gördüklerini, bu doğrultuda kimseye bağımlı olmadan onurlu, özgür ve güvenli bir hayat sürmelerinin önündeki engelleri kaldırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

