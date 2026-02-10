Canlı
        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ta 8 katlı apartmanın 7'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 14:25 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:25
        Yozgat'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta 8 katlı apartmanın 7'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Atatürk Yolu Çapanoğlu Mahallesi’nde bulunan apartmanın 7'nci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kadın ve 2 çocuğuna ambulansta müdahale etti.

