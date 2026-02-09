Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli Y.K'yi takibe alan ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 221 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

