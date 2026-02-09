Habertürk
        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:52 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:52
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda şüpheli Y.K'yi takibe alan ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 221 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

