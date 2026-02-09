Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Yozgat'ta yapılacak konutların kurası çekildi

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Yozgat'ta inşa edilecek 2 bin 858 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:44 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:44
        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Yozgat'ta yapılacak konutların kurası çekildi
        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Yozgat'ta inşa edilecek 2 bin 858 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

        Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

        Vali Mehmet Ali Özkan, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek Yozgat'ta al bayrağın gölgesinde geleceğe doğru, Türkiye Yüzyılı hedefiyle yol almaya devam ettiklerini söyledi.

        Sağlıkta, tarımda, ulaşımda, eğitimde, güvenlikte, altyapıda, üstyapıda al bayrağın direğini perçinleyerek çalışmaya devam ettiklerini belirten Özkan, "Bunun yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın koordinasyonunda, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda geleceğe daha sağlam bakmak, daha sıcak yuvalarda oturmak üzere insanımızı ev sahibi yapmaya, yuvalarıyla da buluşturmaya devam ediyoruz. Birazdan 2 bin 858 insanımızın yuva sahibi olmasına ilk adımı atacağız." dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürü Halil Erdoğan da 6 Şubat depremlerinden bugüne 455 bin konutun vatandaşlara teslim edildiğini kaydetti.

        Bu tecrübeyle, birikimle hiç ara vermeden çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Türkiye'de ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmasın diyoruz. Bugün 25 bin vatandaşımızdan 2 bin 858 hak sahibi noter huzurunda belirlenecek ama 25 bin vatandaşımız üzülmesin. Bu mücadele, bu konutlar tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar devam edecek ve bugün burada kurada çıkmayan vatandaşlarımız üzülmeyecek. İnşallah yeni kurallarla, yeni konutlarla Türkiye'de bütün vatandaşlarımız ev sahibi olarak huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

        İl Müftüsü Nihat Kök'ün duasının ardından kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

