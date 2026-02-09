Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Ücretsiz destekle 25 yıldır kullandığı sigarayı bıraktı

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ta yaşayan 47 yaşındaki Osman Taşdelen, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde aldığı ücretsiz tedavi ve danışmanlık desteğiyle 25 yıldır kullandığı sigaradan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:26 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:26
        Ücretsiz destekle 25 yıldır kullandığı sigarayı bıraktı
        SAİT ÇELİK - Yozgat'ta yaşayan 47 yaşındaki Osman Taşdelen, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde aldığı ücretsiz tedavi ve danışmanlık desteğiyle 25 yıldır kullandığı sigaradan kurtuldu.

        Yaklaşık 25 yıl sigara kullanan 3 çocuk babası Taşdelen, göğsünde sıkışma ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle aile hekimine başvurdu.

        Hekimin yönlendirmesiyle İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'ne giden Taşdelen, burada tedaviye başladı.

        Günde yaklaşık iki paket sigara içen Taşdelen, merkezde uygulanan destekleyici tedavi süreciyle 2 ay önce sigarayı bıraktı.

        Osman Taşdelen, AA muhabirine, son dönemlerde sigaranın kendisini ciddi şekilde rahatsız etmeye başladığını, göğüs ağrısı ve yatarken hırıltı şikayetleri yaşadığını söyledi.

        Sağlık sorunlarını aile hekimine anlattığını ifade eden Taşdelen, "Aile hekimim bana, 'Sağlıklı Hayat Merkezimizde böyle bir uygulamamız var, başvurduğunuz zaman size yardımcı olurlar.' dedi. Ben de tavsiye üzerine merkeze başvurdum." dedi.

        - "Hayat kalitem arttı"

        Taşdelen, merkezde görevli doktor Elif Boyraz'ın yönlendirmesiyle verilen ilaç sayesinde 5 günün sonunda sigarayı bıraktığını dile getirdi.

        Sigarayı bıraktıktan sonra çok rahatladığını belirten Taşdelen, şunları kaydetti:

        "Önceden merdiven çıkarken soluk soluğa kalıyordum. Şu 2 ay içerisinde koşarak çıkabiliyorum. Hayat kalitem arttı. İçtiğim sudan dahi tat almaya başladım. Biraz iştahım arttı, asabiyetim azaldı diyebilirim. Gerçekten hayatıma çok olumlu katkıları oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde böyle bir uygulama var, siz de bırakabilirsiniz. 'Bırakamam' diye bir şey yok, isteyen herkes bırakabilir. Ben bıraktıysam siz de bırakabilirsiniz, bu illetten kurtulabilirsiniz. Sigara içenler beni çok iyi anlayacaktır. Yaşam kaliteniz sigarayı bıraktığınız zaman artıyor. Bunu son 2 ay içerisinde daha iyi anlamaya başladım."

        Taşdelen, tedaviye başladıktan sonra sigarayı tamamen hayatından çıkardığını sözlerine ekledi.

        - Sigarayı bırakmak isteyenler Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurabilir

        Sigara bıraktırma polikliniğinde görevli doktor Elif Boyraz ise merkeze başvuran danışanların kafalarında sigarayı bırakmaya odaklanmış vaziyette geldiklerini söyledi.

        Boyraz, danışanlara Bakanlık destekli tedavilerle ilaç ve psikososyal destek vererek sigara bırakma kararlılığını aktive ettiklerini belirtti.

        Merkezde psikolog desteğinin de bulunduğunu vurgulayan Boyraz, "Osman bey de yaklaşık 25 yıl sigara içmiş, günde iki pakete yakın tüketmiş. Kendisi geldiğinde çok istekliydi. Sıkıntıları ve şikayetleri oluşmuş, bilinçli olarak geldi. Biz de gerekli destek tedavilerini sağladık ve şu anda başarmış durumda. Başarılı bir şekilde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Polikliniğe, hastaların veya danışanların önyargıya kapılmadan rahatça başvurabileceklerini vurgulayan Boyraz, sigarayı bırakmak isteyen herkesi Sağlıklı Hayat Merkezi'ne beklediklerini aktardı.









