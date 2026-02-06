Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.İ.O, H.H.E.S. ve T.A.A, kent merkezi ile Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.