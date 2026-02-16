Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Alzheimer hastası arazide ölü bulundu

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Celal Haberci, arazide ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 20:55 Güncelleme: 16.02.2026 - 20:55
        İlçeye bağlı Yeniyapan köyünde yaşayan ve gece 01.30 sıralarında evden ayrılan Alzheimer hastası Haberci'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgede, jandarma, AFAD, İHAKUT Havacılık Spor Kulübü üyelerinden oluşan 55 kişilik ekip arama çalışması başlattı.

        Köyün çevresi ve arazide yaklaşık 16 saat arama yapan ekipler, yaşlı adamı 7 kilometre uzaklıktaki arazide ölü buldu.

        Cenaze, Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

