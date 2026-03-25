Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 25.03.2026 - 12:07 Güncelleme:
        İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bireysel silahlanmanın önüne geçmek amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada, piyade tüfeği, 2 şarjör, 3 tabanca, 4 av tüfeği, elektrikli fünye, 86 tabanca fişeği, 4 tabanca şarjörü ve 12 av tüfeği şarjörü ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

