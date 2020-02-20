Akdağmadeni’nde Tarihi Eser Operasyonu

Yozgat Emniyet müdürlüğü tarafından Akdağmadeni’nde gerçekleştirilen operasyon ile tarihi eser ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi toplam 30 parça tarihi eser ile yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak gerçekleştirilen çalışmalar sonucu takip edilen D.T. ve İ.Ö. isimli şüpheliler ile İstanbul’dan gelen ve tarihi eser ticareti yaptığı belirlenen M.A. isimli şüpheli araç içerisinde yakalandı.

Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 30 adet tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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