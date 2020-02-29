Yozgatlı şehidin şehadet haberi evine ulaştı

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İdlib’deki hava saldırısında şehit düşen Yozat’ın Akdağmadeni nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in şehadet haberi evine ulaştı.

Özdemir’in şehadet haberi bugün ilçeye bağlı Arpalık köyünde ikamet eden annesi Emine ve babası İbrahim çiftine veridi. Özdemir ailesinin evinde hem hüzün hem de gurur oluştu. Evin dış cephesine Türk bayrağı asıldı. Özdemir’in 6 kardeşten en küçükleri olduğu öğrenildi.

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