Restoran, kafeler ve kahvehaneler açılışa hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Restoran, kafeler ve kahvehaneler açılışa hazırlanıyor

İHA

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 1 Haziran Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak olan restoran, kafeler ve kahvehaneler açılışa hazırlanıyor.

Restoran, kafeler ve kahvehaneler açılışa hazırlanıyor

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 1 Haziran Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak olan restoran, kafeler ve kahvehaneler açılışa hazırlanıyor.
Salgın tedbirleri kapsamında 21 Mart’tan itibaren faaliyetleri durdurulan kahvehaneler, restoran ve kafelerde açılış hazırlıklarına başlandı. 1 Haziran'da yeniden müşterileriyle buluşmaya hazırlanan işletmelerde, iş yerlerinin camlarının silindiği, yerlerin, masaların, sandalyeler ile mutfak ve diğer kapalı alanların özel solüsyonlarla dezenfekte edildiği görüldü.
Uzun bir aradan sonra yeniden hizmet verebilecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen kahvehane işletmecisi Emin Eliaçık, “İş yerlerimizi titizlikle temizleyerek dezenfekte ediyoruz. Salgın hastalık nedeniyle sosyal mesafe kurallarını uygulayacak ve müşterilerimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz” dedi.
Kafe işletmecisi İlyas Doğan ise, “Uzun bir aradan sonra kafelerimiz yeniden açılıyor. Biz de iş yerimizde temizlik yapıp, eksik bulunan malzemelerimizi temin ederek hazırlıklarımızı tamamladık. Masalarımızı sosyal mesafe kuralına göre ayarladık. Masa ve sandalyelerde azalmaya gittik. Servislerde ise müşterilere tek kullanımlık tabak, bardak ve plastik çatal, kaşık hazırladık. Müşterilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerköy’de Trafik kazası 2 yaralı
YEREL HABERLER Yerköy’de Trafik kazası 2 yaralı
Yozgat’ta 627 camide cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Yozgat’ta 627 camide cuma namazı kılındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X