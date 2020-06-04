Sağlık çalışanlarına süt ikramı

Yenifakılı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yüce, Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında Yenifakılı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdullah Furkan Özsaraç’ı ziyaret ederek, hastane çalışanlarına süt ikramında bulundu.

Yenifakılı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdullah Furkan Özsaraç’ı makamında ziyaret eden Başkan Bülent Yüce, küresel salgın sürecinde her türlü zorluğa katlanan sağlık çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür eti.

Başhekim Dr. Abdullah Furkan Özsaraç, Başkan Yüce’ye ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nezaketinden dolayı teşekkür etti.

Dünya Süt Gününe ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, "Süt tüketiminin artması, toplumda düzenli süt tüketim bilincinin yaygınlaşması hem genç nüfusumuzun gelişimi hem de ülke genelinde sağlıklı beslenmenin yaygınlaşması için büyük önem taşıyor. Yenifakılı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak hayvan sağlığından, hayvanın tükettiği yemin güvenilirliğinden, sütün doğru koşullarda üretilip soframıza gelmesine kadar tüm kurallara riayet ediyor ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Sağlıklı bir gelecek, sağlıklı nesiller için süt ve süt ürünleri tüketiniz. Bu duygu ve düşünceler içerinde Dünya Süt Gününüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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