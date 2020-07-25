Yozgatlı kasap, kurban kesim tekniğini uygulamalı anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgatlı kasap, kurban kesim tekniğini uygulamalı anlattı

DHA

Yozgatlı kasap, kurban kesim tekniğini uygulamalı anlattı


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGATLI kasap Hasan Demirtaş, her Kurban Bayramı'nda kesim sırasında yaşanan kazaların önüne geçmek için, büyükbaş kurbanların yatırılmasını uygulamalı olarak anlattı.
Yozgat'ta uzun yıllardır kasaplık yapan Hasan Demirtaş, özellikle büyükbaş hayvanların sorun yaşanmadan kurban edilebilmesi için pratik ve güvenli yöntemler olduğunu söyledi. Demirtaş, dev cüsseli büyükbaş kurbanlıkların 'veteriner yöntemiyle' kolayca kesime hazır hale getirilebileceğini belirtti. Büyükbaş bir kurbanlığın, yaklaşık 10 metre uzunluğunda sağlam bir iple bağlanarak, kolay bir şekilde yatırılacağını belirtti.
"İpin bir ucu önce kurbanlık hayvanın boynuzlarına bağlanıp, sonra ipi boynun üzerinde, omuz hizasına getirilip göğsünden bir kere doladıktan sonra aynı şekilde sırtından alınıp karın bölgesinden bir daha bağlayıp geriye doğru çekildiğinde hayvan kısa sürede kendiliğinden yatmaktadır. Bu teknikle kurbanlık hayvan hem rahat bir şekilde yatırılıp eziyet çekmemiş olur, hem de çevresine zarar veremez" dedi.
YIKANAN KURBANLIKLAR SATIŞA HAZIRLANDI
Kurban pazarlarında kurbanlık satışları başlarken, hayvan sevkiyatları sırasında kirlenen kurbanlıklar, yıkanarak satışa hazırlandı. Besiciler, kurbanlıklarını fırça ve tarak yardımıyla temizledi. Kirlerinden arınan büyükbaş hayvanlar, hortumla tutulan suyun altında sakinleştirildi.
BÜTÇEYE GÖRE KURBANLIK
Besicilerden Burhan Açıkgöz, "Hayvanların büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor. Pazarda 6 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar büyükbaş kurbanlık var. Hisse fiyatları da bin 500'den başlıyor. Herkes bütçesine göre gelip hayvanlarını seçiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2020-07-25 14:50:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gazetecilere 'diyabet riski' anketi yapıldı
YEREL HABERLER Gazetecilere 'diyabet riski' anketi yapıldı
Yozgat’ta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılış heyecanı
YEREL HABERLER Yozgat’ta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılış ...
Denize kıyısı olmayan Yozgat’ta yıllık bin ton alabalık üretiliyor
YEREL HABERLER Denize kıyısı olmayan Yozgat’ta yıllık bin ton ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X