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Yozgat’ta öğrencilere özel günlük 120 bin adet maske üretiliyor

İHA

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde bir fabrikada, okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencilere özel çizgi film karakterli maske üretimi gerçekleştiriliyor. Firma günlük 120 bin adet çocuk maskesi üretiyor.

Yozgat’ta öğrencilere özel günlük 120 bin adet maske üretiliyor

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde bir fabrikada, okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencilere özel çizgi film karakterli maske üretimi gerçekleştiriliyor. Firma günlük 120 bin adet çocuk maskesi üretiyor.
Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle öğrenciler için çizgi film karakterlerinin basılı olduğu rengarenk maskeler üretiliyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencilerin kullanımına yönelik maske üretimi hızlandı. Makineler kız ve erkek öğrenciler için ayrı yarı tasarlanan maskelerin üretimi için çalışıyor.
Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde faaliyet gösteren maske fabrikası, bugünlerde üretimini çocuk maskesine yoğunlaştırdı. Fabrikada günde 120 bin adet çocuk maskesi üretiliyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala fabrikanın stokunda 1 milyon adet çocuk maskesi bulunuyor.
Fabrika ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Devlet malzeme ofisinin talepleri doğrultusunda maske üretimine devam ediyor. 3 ayda 30 milyon adet üretimi yapılan maskeler iç piyasanın yanı sıra Almanya, Fransa ve İsrail’e ihraç ediliyor.
Fabrika çalışanlardan Aslıhan Biçer, “Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz, çocuklara büyüklere maske üretiyoruz geçimimizi buradan sağlıyoruz. Sağlığımız için maske takmak zorundayız” dedi.
İşletme sahibi Atilla Aknur da hem büyükler hem de çocuklar için maske üretimine devam ettiklerini söyleyerek “Maskelerimiz ağırlıklı olarak devlet malzeme ofisine ve Sağlık Bakanlığına gidiyor. Yurt dışında da Almanya, Fransa ve İsrail’e gönderiyoruz. Şu ana kadar 30 milyona yakın maske ürettik ve bunun tamamını iç piyasa ve yurt dışına gönderdik” şeklinde konuştu.
Günlük 120 bin adet çocuk maskesi ürettiklerini ve stoklarında bir milyon adet çocuk maskesi bulunduğunu da aktaran Aknur, “Okullar açıldığı zaman hazırız. Günlük 120 bin adet çocuk maskesi üretiyoruz. Maskelerimiz çocukların yüzlerine uygun, baskılı çocuklarımızın seveceği çizgi film karakterleri var. Okulların açılmasına az süre kaldığı için çocuk maskesine yoğunlaştık. Stoklarımızı direkt devlet malzeme ofisine devredeceğiz. Okullar açılsın, maske sorunumuz yok” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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