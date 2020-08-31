Ormanlık alanda yaralı bulunan vaşak, tedaviye alındı

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YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Çayıralan ilçesinde, ormanlık alanda yaralı bulunan vaşak yavrusu, tedavisinin ardından Ankara'ya gönderildi.

İlçede ormanlık alanda hayvan otlatan köylüler, yaralı vaşak yavrusunu gördü. Vaşak yavrusu, orman görevlileri aracılığıyla Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan yavru vaşak, pansumanı yapılıp yarası sarıldıktan sonra ileri tedavisi için Ankara'daki Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi. Başka bir yabani hayvanla boğuşurken yaralandığı düşünülen vaşak yavrusunun, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2020-08-31 16:37:09



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