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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü: Hedefimiz, yerli otomobilin bataryasını üretmek

DHA

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü: Hedefimiz, yerli otomobilin bataryasını üretmek


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nde, endüstriyel kenevir alanında bilimsel çalışma yapılıyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 'yeni nesil batarya' denilen süper kapasitörlerin üretiminde kenevirin çok etkili olduğunu söyleyerek, "Uzun ömürlü batarya üretiminde de kenevirden yararlanacağız. Uzun vadeli çalışmalarımızda, yerli otomobilin bataryasının Yozgat Bozok Üniversitesi'nden çıkmasını hedefliyoruz" dedi.
Yozgat Bozok Üniversitesi, merkez ve Boğazlıyan ilçesinde, yerli ve yabacı olmak üzere 16 çeşit kenevirin deneme ekimini yaparak çalışmalara başladı. Bu kapsamda üniversite bünyesinde Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kuruldu. 6 araştırma grubu ile 100'ün üzerinde akademisyen endüstriyel kenevir alanında bilimsel çalışmalara yöneldi.
Ocak ayı itibarıyla Yozgat Bozok Üniversitesi'nin endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olduğunu anımsatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, "Hedefimiz mucizevi bir bitki olan kenevirin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak. Cumhurbaşkanı'mızın yaklaşık 3 sene önce gündeme taşımış olduğu kenevirin değerlendirilmesi ile ilgili süreci Yozgat Bozok Üniversitesi, ihtisas üniversitesi olmasıyla birlikte başlatmış oldu. Çok kısa süre içerisinde çok ciddi bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebiliriz. O çerçevede kenevir ile ilgili sektörde bir aşamaya gelmiş firmalar bizlerle buluşmaya başladı. Yozgat merkez olmak üzere burada kenevir ile ilgili çok geniş yelpazede sektörel buluşmalarla kenevir, inşallah bölgesel kalkınma odaklı ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Türkiye'de kenevirin ekonomiye kazandırılması ile ilgili tek misyonu olan üniversite biziz" diye konuştu.
'KENEVİR, BATARYALARIN ŞARJ ÖMRÜNÜ 200 KAT UZATACAK'
Kenevirden yararlanarak yeni nesil batarya üretimi gerçekleştirmek için çalıştıklarını da anlatan Prof. Dr. Karadağ, "Kenevir akla hayale sığmayacak birçok alanda kullanılabiliyor. Bunlardan bir tanesi de enerji sektörüdür. Kenevirin başta biyokütlesinin özellikle selüloz kısmını, biyoetanol üretimindeki bu biyoetanolün en az benzinli araçlarda yüzde 10 oranında kullanılma zorunluluğu var. Özellikle pandemi sürecinde etanol ciddi anlamda değer kazandı. Biyoetanol üretiminde de kenevirden yararlanacağız. Yeni nesil batarya dediğimiz süper kapasitörlerin üretiminde de kenevirin çok etkili olduğunu biliyoruz. Uzun ömürlü batarya üretiminde de kenevirden yararlanacağız. Aktif karbonla üretilen, süper kapasitörün, yani yeni nesil bataryanın şarj ömrünün uzun olduğu, yeni nesil bataryalara göre, en az 200 kat daha uzun ömürlü olduğu tespit edildi. Biz uzun vadeli çalışmalarımızda, yerli otomobilin bataryasının Yozgat Bozok Üniversitesi'nden çıkmasını hedefliyoruz. İnşallah hedefimiz bu çerçevede yerli otomobilimizin bataryasının Yozgat Bozok Üniversitesi'nden çıkması gibi bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah bunu 2-3 sene içerisinde hayata geçireceğimizi düşünüyorum" dedi. 
Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırma Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz ise kenevirin Anadolu´nun eski bitkilerinden olduğunu belirterek, "Şu anda dünyada, kenevirin kökünden en üst noktasına kadar her bir dokusu çok değişik sektörler alanlar tarafından kullanılıyor. Çok ciddi paraların döndüğü sektörler oluştu, tıbbi sektör bunlardan bir tanesidir. Ama bu sektörlerin canlanabilmesi için bizim yine Cumhurbaşkanımızın katkılarına ihtiyacımız var. Kenevir ile ilgili yasal düzenlemelere ihtiyacımız var. Özellikle medikal anlamda kenevir üretimi ile ilgili. Dünyada müthiş bir pazar var. Önemli ilaçların üretildiği bir sektör. Ama maalesef biz şu anda çalışabilme noktasında bazı kısıtlamalara sahibiz. Bu noktada yeni güncel kenevir yasasına özellikle uyuşturucularla ilgili yasanın gözden geçirilmesine ve onun güncellenmesine ihtiyacımız var" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2020-09-04 14:24:25

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