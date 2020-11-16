Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak

İHA

Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak

Yozgat’ta sıfır atık projesi kapsamında tasarlanan ‘akıllı ambalaj atıkları toplama sistemi’ sayesinde evlerde biriken geri dönüştürülebilir atıklar, ekonomiye kazandırılacak.
Yozgat’ta sıfır atık projesi kapsamında evlerde oluşan geri dönüşebilir atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla ‘akıllı ambalaj atıkları toplama’ konteynırı tasarlandı. Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesinde prototipi yapılarak tasarlanan akıllı ambalaj atıkları toplama sistemi, hem çevre kirliliğini önleyecek hem de vatandaşın cebine fayda sağlayacak. Vatandaşlar sisteme kayıt oldukları takdir de evlerinde biriken atık malzemeleri, konteynıra atarak puan kazanıp ödüllendirilecek. Vatandaşlar mobil uygulama veya kullanıcı adı ile girebilecekleri internet sitesinde attığı atık miktarını, kalan puanını, toplam puanını ve kendisine en yakın çöp kutusunu görebilecek. ‘Akıllı ambalaj atıkları toplama sistemi’ güneş paneli ile kendi enerjisini üreterek ve depolayacak. Bu sistem güvenlik kamerası ile de 24 saat gözetim altında tutulacak.

Ürün hakkında açıklamalarda bulunan firma Yetkilisi Mesut Atalay, “Bozok Teknopark bünyesinde geliştirdiğimiz bir cihaz. Aslında akıllı ambalaj toplama sistemi diye adlandırıyoruz. Kendi enerjisini kendi üreten ve depolayan ve sonrasında da bir kayıt sistemi ile vatandaşın evinde toplayacağı ambalaj atıklarını bir arada tutan ona puan kazandıran geri dönüş olabilen bir sistemden bahsediyoruz” dedi.

Vatandaşların Yozgat Belediyesinin ön gördüğü şekilde sisteme kayıt olabileceklerini söyleyen Atalay, “Vatandaşlar belediyeden manyetik kart ve barkodlu poşet alıyor. Bu poşetlere kağıt, metal, cam, plastik gibi atıkları bir poşette biriktiriyorlar. Bu kutu o poşeti ve getiren şahsı tanıyarak bir kayıt sistemi oluşturuyor. Sonrasında bunlar tartılıyor ve kilogramlarına göre vatandaşların manyetik kartına puan yükleniyor. Bu puanlar nakit olarakta alınabiliyor ya da bir takım hediyeler alabiliyor. Belediye bu puanları su tüketimi veya toplu taşıma kartına da yükleyebiliyor. Vatandaş çöpten artık para kazanıyor” şeklinde konuştu.

Akıllı ambalaj atıkları toplama sisteminin dünyada benzeri olmadığını da dile getiren Atalay, “Bu ürün patent korumasına giren bir ürün. Dünyada tek bir cihaz ve benzeri yok. Bunu da Bozok Teknoparkta geliştirdik ayrıca KOSGEB destekli bir proje” açıklamalarında bulundu.

Yozgat Valisi Ziya Polat da Bozok Teknopark’ta akıllı ambalaj atıkları toplama sistemini yerinde inceledi. Vali Polat’a Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında istasyon yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında istasyon ...
Yozgat'ta otomobil devrildi, 2 polis hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Yozgat'ta otomobil devrildi, 2 polis hayatını ...
Yozgat’ta trafik kazasında hayatını kaybeden polisler için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Yozgat’ta trafik kazasında hayatını kaybeden polisler ...
Yozgat’ta 2 polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yozgat’ta 2 polis memuru trafik kazasında hayatını ...
Azerbaycan’ın zaferi sonrası köylerini bayraklarla donattılar
YEREL HABERLER Azerbaycan’ın zaferi sonrası köylerini bayraklarla ...
Yozgat'ta otomobil devrildi, 2 polis hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yozgat'ta otomobil devrildi, 2 polis hayatını ...
Yozgat’ta trafik kazasında 2 polis memuru hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yozgat’ta trafik kazasında 2 polis memuru hayatını ...
Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi
YEREL HABERLER Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu ...
Sorgun Belediyesinden kadın istihdamına destek
YEREL HABERLER Sorgun Belediyesinden kadın istihdamına destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X